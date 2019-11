Air Europa bevestigt: kapingsalarm per ongeluk geactiveerd bij instructies aan piloot in opleiding

De gezagvoerder die woensdag het kapingsprotocol op Schiphol activeerde, was bezig met instructies aan een piloot in opleiding.

Maatschappij Air Europa bevestigt tegen de NOS dat de gezagvoerder de piloot in opleiding de verschillende codes liet zien, waaronder die voor een kaping.

Toen de code per ongeluk werd geactiveerd, sloeg Schiphol groot alarm. Gedurende meer dan een uur werd een deel van de luchthaven ontruimd en stond antiterreurpolitie paraat. Gisteren zei de maatschappij al dat het kapingsalarm per ongeluk was ingevoerd.

Geen onderzoek

Air Europa begint geen disciplinair onderzoek naar de piloot, zegt een woordvoerder. "Hoezo? Er valt hem absoluut niets te verwijten. Wat valt er nog te onderzoeken?"