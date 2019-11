In te zamelen bedrag om overleden Marcin (26) in Polen te begraven is binnen

WIERINGERWERF - De 11.000 zloty (ruim 2.500 euro) die nodig is om de overleden Poolse Marcin Dmytryszyn (26) naar zijn thuisland te halen en daar te kunnen begraven, is binnen. De vrienden van Marcin zetten eerder deze week een inzamelingsactie op voor zijn familie, omdat die zelf niet genoeg geld had om hem terug naar Polen te laten vliegen.