De Peiling: 'Rijbewijs drankrijder al bij eerste veroordeling afpakken'

Wie met een slok op achter het stuur kruipt, zou bij een eerste veroordeling zijn rijbewijs al kwijt moeten raken. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Goed idee of niet?

Strenger en effectiever

Minister Grapperhaus wil strenger en effectiever kunnen optreden tegen bestuurders die onder invloed rijden. De maatregelen zijn vooral gericht op "notoire verkeersovertreders die regelmatig de regels aan hun laars lappen", aldus de minister.

Opnieuw examen doen

Bestuurders die hun rijbewijs kwijtraken en waar de rijbevoegdheid langer dan twee jaar wordt ontnomen, moeten opnieuw rijexamen doen als ze weer de weg op willen. Als het aan het kabinet ligt, wordt het ook mogelijk om drankrijders een rijverbod op te leggen van maximaal vijf jaar. Bestuurders die zonder rijbewijs toch de weg op gaan, kunnen gevangenisstraf krijgen.

Wat vind jij?

Is het een goed idee of niet om drankrijders veel sneller hun rijbewijs af te pakken? We horen graag hoe jij daarover denkt.