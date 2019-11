Treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Bijlmer plat na aanrijding

Op het traject tussen Amsterdam Centraal en Utrecht is het treinverkeer donderdagochtend verstoord geraakt. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam Centraal en station Bijlmer.

De verstoring duurt in elk geval tot 10.15 uur. Op het traject is iemand aangereden.

De NS raadt reizigers aan om gebruik te maken van de metro richting Bijlmer. De situatie zorgt ervoor dat ook treinreizigers elders vertraging oplopen. Tussen Utrecht Centraal en Den Bosch rijden minder intercity's en is er ongeveer een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor het traject tussen Utrecht en Rhenen.

Ook de internationale trein van Amsterdam Centraal richting Keulen en Frankfurt heeft een vertraging opgelopen van meer dan een uur.

Een woordvoerder van de NS spreekt van "serieuze vertraging" voor reizigers als gevolg van de situatie rond Amsterdam. "Dat is ook wel logisch, omdat het midden in de ochtendspits is op een donderdag."