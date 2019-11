Flinke uitbreiding en opknapbeurt voor station Schiphol Airport

Er komt ook een fonkelnieuw busstation, meldt het AD op basis van plannen die de krant heeft ingezien.

Het Rijk, ProRail, NS, Schiphol en de Vervoerregio Amsterdam zijn het zo goed als eens over een grote uitbreiding van treinstation Schiphol. De facelift is nodig, omdat het aantal treinreizigers op Schiphol al jaren groeit en de situatie in de grote hal en op de perrons zeer onoverzichtelijk is. Nu al maken circa 95.000 mensen per dag gebruik van het station, over tien jaar zijn dat er naar verwachting 130.000.

Klaar in 2025

Het is de bedoeling in 2022 met de uitbreiding te beginnen. De opknapbeurt moet dan drie jaar later klaar zijn. Station Schiphol blijft in de tussentijd open. Komende weken wordt de knoop doorgehakt, laat minister Cora van Nieuwenhuizen via haar woordvoerster weten, schrijft de krant.