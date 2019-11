Fietser gewond na aanrijding in Cruquius

Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een busje in de Cruquius.

De fietser reed over de Bennebroekerdijk, toen hij werd geschept door een busje. Het slachtoffer kwam daarbij via het voorruit met een harde klap op het asfalt terecht. Twee ambulances en de politie kwamen ter plaates om hulp te verlenen.



Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft het ongeval onderzocht.