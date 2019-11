Luchtvaartdeskundige over Schipholalarm: "Vreemd dat transponder al aan stond bij de gate"

Het vliegtuig van Air Europa zond vanavond voor vertrek een kapingsalarm uit, waarna de hulpdiensten massaal naar Schiphol kwamen. De luchtvaartmaatschappij meldde later dat er per ongeluk een verkeerde waarschuwing was geactiveerd. Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen vindt het vreemd dat die melding werd verstuurd terwijl het vliegtuig nog bij de gate stond.

In elk vliegtuig zit een transponder dat wordt gebruikt om codes met de verkeersleiding uit te wisselen. De code die wordt ingetoetst verschijnt vervolgens op flightradar. "Er zijn een paar codes gereserveerd die bijvoorbeeld worden gebruikt als de radio niet werkt. Later is daar een kapingscode aan toegevoegd", aldus Baksteen tegen AT5.

