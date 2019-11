Luchtvaartverslaggever legt uit: dit gebeurde er vanavond op Schiphol

De grote commotie die ontstond rondom een melding van een kaping in een toestel van Air Europa blijkt loos alarm te zijn. Ondanks de verklaring en excuses van de luchtvaartmaatschappij gaat de Koninklijke Marechaussee een onderzoek doen. Maar gebeurde precies vanavond? Luchtvaartverslaggever Doron Sajet geeft een korte uitleg.

Rond zeven uur vanavond kwamen de eerste berichten binnen van een zogenaamde 'GRIP 3'-situatie op Schiphol. Verschillende hulpdiensten rukten uit naar Schiphol, zoals politie, ambulance en een arrestatieteam.

De Veiligheidsregio en Marechaussee konden lang niks zeggen over wat er aan de hand was, maar op sociale media gingen geruchten dat het zou gaan op de kaping van een vliegtuig. Inmiddels is duidelijk dat het een fout van personeel van het vliegtuig van Air Europa, op de vlucht naar Madrid.

Bekijk hier de uitleg over de 7500-melding die staat voor een kaping of gijzeling en de protocollen daarvoor. "De airline zegt vals alarm, maar wij moeten echt uitzoeken wat er aan de hand is", aldus een woordvoerder van de marechaussee.