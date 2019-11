'Gijzeling' op Schiphol blijkt loos alarm: bemanning drukte verkeerde code in

De verdachte situatie bij een vliegtuig op Schiphol waarvoor de hulpdiensten massaal uittrokken vanavond, blijkt loos alarm. Bemanning heeft in het vliegtuig een 'ontvoeringsprotocol' per ongeluk geactiveerd. "Het spijt ons", twittert de betreffende maatschappij.

Air Europa, de vliegmaatschappij van het betreffende vliegtuig zegt in een verklaring: "Vals alarm: op de vlucht Amsterdam - Madrid werd vanmiddag per ongeluk een waarschuwing geactiveerd, die protocollen voor ontvoeringen op de luchthaven lanceert. Er is niets gebeurd, alle passagiers wachten om weer snel te vliegen. Het spijt ons."

Schiphol meldt dat er even sprake was van vertraging, maar alle vluchten nu weer aankomen en vertrekken volgens schema.

GRIP 3

Rond zeven uur kwamen de eerste berichten binnen van een zogenaamde 'GRIP 3'-situatie op Schiphol. Dat houdt in dat er 'mogelijk sprake is van een maatschappelijke onrust en dat de burgemeester wordt geinformeerd'.



Verschillende hulpdiensten rukten uit naar Schiphol, zoals politie, ambulance en een arrestatieteam. De Veiligheidsregio en Marechaussee konden lang niks zeggen over wat er aan de hand was, maar op sociale media gingen geruchten dat het zou gaan op de kaping van een vliegtuig.



Al snel werd duidelijk dat het een vliegtuig betrof van Air Europa.