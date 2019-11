Beverwijker laat lokale Sint schitteren in serie: "Stiekem wel een jongensdroom"

VELSEN-NOORD - In het diepste geheim bezocht Sinterklaas de afgelopen weken Huize Wenckebach in Velsen-Noord voor opnames. Na de intocht in Beverwijk is de goedheiligman namelijk vanaf 18 november dagelijks via beverwijk.tv te zien in een nieuwe lokale serie.



Ben Davidson

Bedenker van het concept is ondernemer en Beverwijker Ben Davidson. "Het is eigenlijk ontstaan door een klant die een nieuwe ijssalon in het Beverwijkse centrum wilde positioneren, dat liep wat uit de hand", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het wordt gemaakt door het Social Lab, een onderdeel van ons marketingbedrijf. Dat zijn creatieve jongeren uit de regio die op zaterdag producties maken. Zij dragen dit project", aldus de ondernemer.

Quote "Dat zijn creatieve jongeren uit de regio die hier op zaterdag producties maken. Zij dragen dit project." Ben Davidson

Een van die jongeren is Aron Veraart, cameraman en editor. "Dit is toch genieten", lacht hij terwijl hij wijst naar een blooper op het scherm. "Ik heb natuurlijk alles ook gefilmd, maar als ik hier in mijn eentje achter de computer zit, moet ik steeds weer lachen. Vooral de droge grapjes die Sinterklaas maakt, prachtig. Ik vermoed dat het voor volwassenen minstens zo leuk is." Vanaf 16 november maakt Davidson met zijn bedrijf plaats voor de Sint, die vanaf dat moment (virtueel) zijn intrek neemt in het markante kantoorpand."Maar dat doe ik graag", lacht hij. "Dit is toch wel een beetje een jongensdroom, ja. De Sint heeft iets magisch over zich. Dat merk je ook tijdens de opnames. Voor mij, de ondernemers die meewerken, maar ook voor de makers."

NH Nieuws

De lokale bedrijven die vaak zichtbaar onderdeel uitmaken van het verhaal kunnen een vrijwillige bijdrage doen bij Davidson. "Dat doneren we dan aan het Brandwondencentrum. Zij kunnen dat gebruiken voor de organisatie van een Sinterklaasfeest. Dan kunnen ook zij genieten." Kinderen die na de intocht in contact willen komen met Sinterklaas kunnen mailen naar sinterklaas@beverwijk.tv