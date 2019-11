Politie zoekt minderjarige daders overval pizzeria Heemskerk

De politie is op zoek naar de jonge daders die op 28 oktober een pizzeria aan de Maarten van Heemskerkstraat in Heemskerk hebben overvallen. Ze zijn vermoedelijk tussen de 15 en 18 jaar oud.

De twee jongens kwamen op de desbetreffende avond het pand binnendringen met gezichtsbedekking. Ze eisten dat de medewerker in de winkel de kassa opende. Vervolgens griste een van de verdachten het geld uit het laatje. Het duo sloeg daarna op de vlucht.

De politie geeft een signalement vrij van de jongens. Ze zouden beiden een zwarte trainingsbroek hebben gedragen tijdens de overval en een van de jongens had blauwe en gele accenten op de heup. De jongens zijn met de buit in de richting van het politiebureau gevlucht. De politie komt graag in contact met mensen die meer hebben gezien.