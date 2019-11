Meer vluchtelingen vraagt om actie: asielzoekerscentrum blijft jaar langer open

Het opvangcentrum werd in 2017 na bijna 25 jaar gesloten, als gevolg van de daling van de instroom van asielzoekers. De sluiting veroorzaakte veel ophef, omdat er veel gezinnen zaten en sommige kinderen al vijf jaar in Den Helder woonden. Kinderen van het asielzoekerscentrum demonstreerden en er werden 2.400 handtekeningen opgehaald , maar toch moest de opvang dicht.

Maar dat er meer vluchtelingen bij komen, betekent ook dat er iets moet gebeuren. Het COA wil in de loop van volgend jaar met de gemeente in gesprek over de verdere toekomst van het asielzoekerscentrum in een meerjarenplan.

Eind vorig jaar werden de asielzoekerscentra in Den Helder en Alkmaar op verzoek van het COA alweer heropend. Er waren extra tijdelijke opvangplekken nodig. De doorlooptijd voor asielaanvragen was langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven. In Den Helder zouden vooral gezinnen komen te wonen, maar ook alleenreizenden uit verschillende landen.

Aan de Jacob van Heemskerckstraat in Den Helder is ondertussen de verbouwing van het voormalige Triade-pand voor het grootste deel klaar. Er komen hier voorlopig maximaal tien jonge asielzoekers te wonen, aangezien hun eigen verdieping nog niet helemaal af is.