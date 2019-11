Windsurfer Dorian van Rijsselberghe begint inzamelingsactie voor afgebrande surfclub

In de nacht van 23 op 24 oktober sloegen de vlammen uit het clubgebouw op de dijk bij Oudeschild. De brandgeur was kilometers verderop te ruiken en van het pand bleef weinig over. Extra zuur, omdat het hagelnieuw was. De officiële opening was nog niet eens geweest.

Financieel drama

"Het is daardoor een dubbele klap voor ons", zo zei voorzitter Adriaan van Rijsselberghe toen tegen NH Nieuws. "Je werkt ervoor om iets moois neer te zetten en het is heel zuur als dat door de vlammen wordt ontnomen." Volgens secretaris Jakob Kooij is de brand een financieel drama voor de club: "We waren niet verzekerd. Het materiaal is niet te verzekeren, en het gebouw is moeilijk."