Prinses Beatrix zet pleeggrootouders in het zonnetje in Alkmaar

ALKMAAR - Hoog bezoek bij IJsbaan de Meent Bauerfeind in Alkmaar. Prinses Beatrix kwam namelijk langs om pleeggrootouders een hart onder de riem te steken. Tijdens pleeggrootouderdag sprak ze met opa's en oma's die de zorg voor hun kleinkinderen op zich hebben genomen. "Het doet wel wat met je dat ze hier is", vertelt Paul Bilars uit Grootebroek die in gesprek ging met de voormalige koningin.

De moeder van de 12-jarige Hugo woont inmiddels ergens anders, maar komt nog elke dag na haar werk langs om met Hugo te knuffelen. Voor hem is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat opa en oma hem opvoeden. Toch begrijpt hij wel dat zijn gezinssituatie anders is dan bij andere kinderen. "Als er vriendjes komen en ze zien dat er wat oudere mensen rondlopen dan vragen ze wel hoe dat kan. Dan leg ik uit dat ik samen met opa en oma woon."

Het doet opa Paul en kleinzoon Hugo goed dat prinses Beatrix vandaag aanwezig is bij de grootpleegouderdag. "Het is erg goed dat er op deze manier aandacht aan wordt besteed. Misschien dat andere opa's en oma's dan eerder denken om dat ook te doen. Ik vind het erg fijn dat ik bij mensen ben die ik goed ken", vertelt Hugo. "Het doet wel wat me me dat ze hier is", vult opa Paul aan.

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland werd in 2008 opgericht en zet zich in voor grootouders die 24 uur per dag, zeven dagen per week voor hun kleinkinderen zorgen. Daarnaast zet de stichting zich in voor bewustwording van de taak die pleeggrootouders als opvoerder vervullen. Van de 20.000 kinderen met pleegouders in Nederland, is van circa 4000 bekend dat zij bij hun opa of oma wonen.