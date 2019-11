Havenwerker zag verstekelingen in vrachtwagen: "Knulletje had teddybeer in z'n handen"

Een werknemer in het havengebied van IJmuiden was er vanochtend bij toen een grote groep mensen werd ontdekt in de laadruimte van een vrachtwagen. "Ik schrok me rot", vertelt hij tegen NH Nieuws.

De groep van zestien mensen, onder wie vier minderjarigen, werd ontdekt bij een controle voor de veerdienst naar Newcastle in Engeland. De mensen zaten verstopt tussen auto-onderdelen. Teddybeer De werknemer, die verder anoniem wil blijven, zegt dat de kinderen "niet ouder zijn dan een jaar of acht". Hij was er bij toen de deur van de vrachtwagen open ging. "Er stond zo'n klein knulletje in met een teddybeer in z'n handen."

Quote "Dit zal door de Brexit alleen maar meer worden" Medewerker haven IJmuiden

De afgelopen jaren zijn wel vaker mensen die Engeland proberen te bereiken ontdekt bij veerdienst in IJmuiden. Maar zo'n grote groep, is nog niet voorgekomen. "Ik denk dat het met de Brexit alleen maar meer zal worden. Dit lijkt gewoon mensensmokkel", aldus de medewerker. De vrachtwagen waarin de groep mensen is ontdekt, staat nog altijd geparkeerd in de haven van IJmuiden.

NH Nieuws