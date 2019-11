'Mooie maar ook gekke dag' voor Montessorischool: 8.000 euro erbij op stakingsdag

BEVERWIJK - Het was een bijzondere dag voor de Montessorischool in Beverwijk. Niet omdat de klaslokalen leeg bleven, maar omdat directeur Herke van Beek een cheque ter waarde van 8.000 euro in ontvangst mocht nemen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vanwege het winnen van een prijs.

De Montessorischool heeft de prijs gewonnen dankzij het 'duurzame en groene karakter' van het nieuwe schoolplein dat naast het bestaande is verrezen. "Een prachtige beloning", zei Van Beek tegen NH NIeuws. "Het is echt een dag waar we naar hebben uitgekeken."

Water de grond in

Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap benadrukte dat het nieuwe schoolplein meerdere doelen dient. "De kinderen kunnen er heerlijk op spelen. Maar net zo belangrijk is dat het water goed de grond in kan. Met de clusterbuien van de laatste jaren is dat noodzakelijk. Veel tuintjes maar ook schoolpleinen zijn tegenwoordig betegeld. Dat is een probleem. We willen mensen maar ook scholen aanmoedigen voor groen te kiezen. Dan houden we in de toekomst droge voeten."