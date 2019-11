A5 naar Haarlem afgesloten na aanrijding bus en vrachtwagen

De snelweg A5 is sinds vanmiddag iets voor half vier volledig afgesloten. De weg is tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp dicht. Aanleiding is een aanrijding tussen een vrachtwagen en een touringcar.

De bus is bovenop de vrachtwagen geknald. Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter aanwezig. Rijkswaterstaat meldt dat het nog onduidelijk is hoe lang de weg afgesloten is.

De buschauffeur is met de hulp van de brandweer uit de bus gehaald waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere zorg. De chauffeur van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

De ANWB raadt reizigers richting Haarlem/Alkmaar aan om te rijden via de A4 en de A9. De A5 is in de andere richting wel nog open.