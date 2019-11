Schapen dreigen te verdwijnen van Texel: schapenboeren nemen maatregelen

TEXEL - Steeds minder Texelse jongeren willen schapenboer worden, waardoor de zo kenmerkende schapen dreigen te verdwijnen van het eiland. Dat vrezen schapenhouders. Om dit te voorkomen, hebben de schapenboeren een nieuwe vereniging opgericht. Eerste prioriteit is dat schapen in het landschap te zien blijven. De gemeente stelt 40.000 euro beschikbaar voor het initiatief.

De oprichtingsbijeenkomst van de 'Vereniging Schapeneiland Texel' was vorige week in het gemeentehuis in Den Burg. Veel schapenhouders kwamen hier op af, aldus mediapartner Texelse Courant. Wethouder Hennie Huisman-Peelen opende de vergadering.

De wethouder gaf aan achter de schapenboeren te staan: "De huidige regelgeving en de vele arbeid maakt het voor jonge boeren minder aantrekkelijk om schapenhouder te worden. Dit heeft mijn zorg." Het Texelse schaap is volgens Huisman een onmisbaar onderdeel van het Texelse landschap. "Ik wil in de toekomst meedenken over hoe de schapenhouders kunnen worden ondersteund."