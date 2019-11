Man die verpleegkundige neerstak was bezoeker: "We zijn geschokt"

De 40-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het neersteken van een verpleegkundige in een kliniek in Castricum was een bezoeker. Collega's van het slachtoffer zijn diep geschokt.

De dag na de steekpartij in de gang van de kliniek aan de Oude Parklaan loopt personeel aangeslagen naar binnen en buiten. "We hebben veel contact gehad met zijn vrouw", zegt een directe collega van het slachtoffer tegen de verslaggever van NH Nieuws. "Ik was gisteravond niet aan het werk, maar ik ga nu horen wat er precies is gebeurd."

Het was rond 20.40 uur toen een man een verpleegkundige die werkzaam is in de kliniek in de hal in zijn buik stak. Al snel liet de politie aan NH Nieuws weten dat de dader was opgepakt in de buurt van het station, zo'n twee kilometer van de plek waar het gebeurde. Vandaag blijkt dat het gaat om een Amsterdamse man van 40 jaar.