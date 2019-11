Bizarre beelden: bestolen man wil telefoon terug en wordt in gracht gegooid in Amsterdam

Een bizarre afloop van een beroving is een 41-jarige man bijna noodlottig geworden. Het slachtoffer werd nadat hij beroofd was zijn telefoon door de dader in de gracht gegooid. En dat was op een plek waar hij er moeilijk uit kon komen, zijn geluk was dat voorbijgangers hem opmerkte en de man uit het water hebben geholpen, anders was het waarschijnlijk heel anders afgelopen.

De 41-jarige man loopt even daarvoor richting station Amsterdam Centraal na een avond stappen met vrienden. Op CS wil de man de bus naar huis pakken, maar voordat hij dat kan doen, wordt het slachtoffer van zijn telefoon bestolen. Hij laat het er niet bij zitten, loopt achter zijn berover aan en confronteert de dader ter hoogte van de Haarlemmersluis. Op camerabeelden is te zien hoe de dader hem direct vast pakt en hem richting de brugleuning duwt. De worsteling duurt enkele seconden en dan krijgt het slachtoffer de schrik van zijn leven: de telefoondief pakt zijn benen en gooit hem over de reling van de brug de gracht in.

Van het incident zijn camerabeelden. Het gebeurde in de nacht van 4 op 5 augustus om 05.00 uur in de ochtend bij de Haarlemmersluis.

'Zonder hulp misschien niet overleefd'

De man loopt zonder om te kijken weg in de richting van de Haarlemmermeerstraat en laat de man achter op een plek waar de kades metershoog zijn terwijl het ook nog donker is. Enkele omstanders hebben de man kunnen redden. Volgens Esther Izaks, woordvoerder van de politie, was het niet onrealistisch geweest dat de man zonder hulp van anderen niet uit het water had kunnen komen. 'Gezien de hoge kades bij deze sluis zijn wij er bang voor dat het slachtoffer niet zelf uit het water had kunnen komen en dit zelfs misschien niet had overleefd'.

Dader fors en vadsig

In deze zaak is er sprake van één verdachte. De man heeft een donkergetinte huidskleur en zeer kort krullend haar. Hij is minstens 1.80 meter lang en heeft een fors en vadsig postuur. De politie wil natuurlijk heel graag weten wie de man is en hoopt dat mensen die hem herkennen contact opnemen met de politie: 0900-8844.