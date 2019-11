150 leraren uit de Noordkop staken op het strand bij Callantsoog

Na stakingen op het Malieveld en in Amsterdam waren leraren in de Noordkop toe aan een andere aanpak. Met een Fit- en vitaalactie op het strand gaven ze vanmorgen een heel eigen invulling aan de landelijke stakingsdag. Met 150 man sterk kwamen ze gehuld in sportkleding naar het strand om lichaam en geest een boost te geven.

"We willen de leraren fit en vitaal houden", vertelt directeur Renee Zwaan van basisschool Frankendael uit Callantsoog. Haar school nam het voortouw bij deze actie. "We hebben yoga, we houden een bootcamp en we hebben een ontspannen wandeling op het strand. En we hebben het natuurlijk veel over het vak."

De zorgen in de Noordkop vallen misschien in vergelijking met de Randstad nog mee, maar voor de toekomst ziet het er minder rooskleurig uit. "De komende jaren zullen heel veel leraren met pensioen gaan en dan zijn er geen nieuwe mensen te krijgen. We hopen nu dat de regering met geld komt maar ook dat de pabo's straks meer uitstroom krijgen."