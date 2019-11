Eis in hoger beroep: 12 jaar cel voor gewelddadige roofoverval Amstelveen

Een 44-jarige man uit Amstelveen gaat als het aan het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep ligt voor twaalf jaar de gevangenis in voor onder meer een gewelddadige overval. De rechtbank legde hem eerder een straf op van zeven jaar.

"Hij heeft zich in minder dan een uur tijd schuldig gemaakt aan poging tot doodslag, twee voltooide afpersingen en een poging tot afpersing. Hij heeft daarbij zijn slachtoffers in een zeer bedreigende situatie gebracht", zegt de advocaat-generaal.

In april 2016 probeerde de verdachte een inmiddels 60-jarige man te beroven. De verdachte gebruikte daarbij zo veel geweld, dat hij kon weten dat het slachtoffer zou kunnen overlijden, zegt het OM. Hij sloeg en schopte het slachtoffer minutenlang met grote kracht. De verdachte heeft dezelfde dag ook een echtpaar bedreigd. Hij wilde geld stelen van de twee.

Bij de mishandeling van de nu 60-jarige man gebruikte de verdachte ook een grote, zware daklamp. Het slachtoffer heeft volgens het OM minutenlang 'doodsangsten uitgestaan'. Hij hield er meerdere breuken in zijn gezicht aan over en zijn voortanden braken af. De verdachte heeft alles bekend.

De advocaat-generaal vindt de hoge straf op z'n plaats vanwege het 'extreme ongeremde geweld en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer'. Daarnaast is de man al eerder veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor een zaak die hierop lijkt. Volgens deskundigen is de kans groot dat de verdachte opnieuw de fout in gaat.