Hilversumse scholieren schrijven brieven aan minister Slob: "Ik heb een goede leraar nodig"

De brieven aan minister Slob schreven de Hilversumse schoolkinderen afgelopen week als schrijfopdracht. Alle leerlingen kregen de opdracht om een brief aan de minister te schrijven en die te beginnen met de zin 'Ik heb een goede meester of juf nodig, want...'. "Daar zijn hele leuke antwoorden uitgekomen", vertelt Jeroen Jansen, de directeur van de school. "Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze piloot willen worden en daarom goed moeten leren rekenen en Engels moeten kunnen praten. En dat willen ze op school leren. Daar hebben ze goede leerkrachten voor nodig."

De school besloot de brieven van de leerlingen op de stakingsdag als protest op te hangen. "Ik wil benadrukken dat we de leerlingen absoluut niet de opdracht hebben gegeven om ons als leerkrachten te steunen. Hun beeld over ons en hun mening over de staking moeten ze natuurlijk zelf kunnen vormen. Maar toch zet deze opdracht wel aan tot nadenken. Onze leerlingen denken na over hoe belangrijk goed onderwijs voor hen zelf is. De brieven zouden de minister inderdaad een goed beeld geven van hoe leerlingen zelf over het onderwijs denken. En daarom hangen we ze als protest op de ramen vandaag. Het is wel jammer dat de minister ze natuurlijk niet echt leest."

Niet 'zomaar' dag vrij

Ook op de Hilversumse Lorentzschool leeft de staking. "De meeste van onze leerkrachten staken vandaag. Elke juf of meester doet dat natuurlijk op zijn eigen manier."

De leerlingen op de Lorentzschool leven erg mee met hun stakende juffen en meesters. "Vooral de oudere leerlingen weten natuurlijk heel goed wat er aan de hand is, maar ook de jongere leerlingen snappen wel wat er gebeurt. Ze hebben net twee weken vrij gehad, zijn net twee dagen op school geweest en zijn nu alweer vrij. Dat is natuurlijk gek. Ze hebben heel goed door dat dat niet 'zomaar' is."