Onderwijsstaking Heerhugowaard en Alkmaar: "Neem ons serieus"

Ook in Alkmaar en Heerhugowaard gingen leraren, schoolbestuurders, ouders en leerlingen de straat op om te demonstreren voor een beter onderwijsbeleid. Minder werkdruk en een beter salaris zijn de doelen.

In Heerhugowaard waren zo'n tweehonderd betogers bijeen op het stadsplein bij het gemeentehuis. "Neem ons serieus en zorg dat er meer geld komt. Het is een prachtig vak, maar zo kom je in de knel", verwoordde een van de stakers het.

Alkmaar

In Alkmaar was vanochtend een protestmars van stakende leraren en hun medestanders. Rond de 120 demonstranten liepen met spandoeken en borden door het centrum van de Kaasstad. Ondertussen werden er leuzen geroepen en protestliederen gezongen.