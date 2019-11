Verdachte vermissing Amsterdamse Naima Jillal meldt zich bij politie

Vlak nadat de politie gisteren in Opsporing Verzocht beelden vertoonde van een verdachte in de vermissingszaak rondom de Amsterdamse 52-jarige Naima Jillal, meldde de verdachte zich uit zichzelf bij de politie.

De man naar wie werd gezocht, werd vlakbij de woning van het slachtoffer op de Zuidas vastgelegd op bewakingscamera's. De politie wilde graag weten wie de man is en waar hij verblijft. Uit onderzoek bleek dat hij mogelijk iets met haar vermissing te maken heeft, maar in welke zin is niet duidelijk.

Sinds zondag 20 oktober is de Amsterdamse spoorloos. Ze werd voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Zuid, waar ze in een donkerkleurige auto stapte. Sindsdien heeft de familie van Jillal niks meer van haar vernomen. De verdwijning lijkt verband te houden met de onderwereld.

Eerder al meldde zich een andere man bij de politie die betrokken zou zijn bij de vermissing.