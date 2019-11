18-jarige jongen mishandeld en beroofd, twee mannen (21) aangehouden

KOOG AAN DE ZAAN - Een 18-jarige jongen uit Koog aan de Zaan is gisteren beroofd. De politie heeft twee mannen van 21 jaar uit Zaandam en Zaandijk aangehouden.

Rond 22.00 uur werd het 18-jarige slachtoffer, dat door de Jonge Zwaanstraat liep, aangesproken door twee mannen. Toen de man weg wilde lopen, werd hij door de andere twee bij zijn jas gepakt en in zijn gezicht geslagen.

De twee mannen riepen tegen het slachtoffer dat hij de spullen die hij bij zich had moest afgeven. Nadat hij dat had gedaan, zijn de verdachten ervandoor gegaan.

In de buurt zijn later twee verdachten aangehouden. Het tweetal is meegenomen naar het politiebureau.