Wéér hebben vandalen het gemunt op Hilversumse bijenkasten

Het is niet de eerste keer dat de bijenkasten van De Gooise Bij het doelwit zijn van vandalisme. Afgelopen zomer werden nog drie bijenkasten omgetrapt, een paar maanden eerder was het ook al raak.

Net als de laatste keer weet Bus zeker dat de drijvende bijenkast het werk is van vandalen. "Die bijenkast is zonder twijfel met geweld het water in getrapt. Zo'n kast is veel te zwaar om zomaar om te vallen of om te waaien. Ze hebben die kast er echt met een soort van karatetrap af getrapt en in het water laten belanden", vertelt Bus.

Bijen onderkoeld

Waar de bijen er de vorige keer nog redelijk goed van af kwamen, is dat nu anders. "De bijen in de kast zijn helemaal nat en onderkoeld en gaan het zeker niet overleven. En dat maakt het ook extra triest. Dit is gewoon dierenmishandeling."