Spoedzitting van de baan: gemeente knijpt oogje dicht bij oververven appeltjesgroen huis

DEN HELDER - Bewoonster Ineke van Amersfoort uit Den Helder hoeft niet op stel en sprong haar controversiële appeltjesgroene huis over te gaan schilderen, zoals de rechter dat wel van haar heeft geëist. De gemeente Den Helder heeft laten haar laten weten een oogje toe te knijpen tot er een uitspraak is in de hogerberoepszaak die ze heeft aangespannen.

Het huis aan de Pluto in de Helderse woonwijk Boatex is al maanden het gesprek van de dag. Bewoonster Ineke van Amersfoort verfde in 2017 haar huis felgroen - zelf omschrijft ze de kleur als 'appeltjesgroen', maar haar buren stoorden zich aan de kleur. Ze vroegen haar de gevel over te schilderen. Dit weigerde ze. Een gang naar, eerst, de gemeente en daarna de rechter en nu de Raad van State volgde.

Van Amersfoort bleef bij haar standpunt. "Ik word er gewoon vrolijk van om mijn huis in deze kleur te hebben." Ze had bovendien het gevoel dat er sprake was van willekeur. "Rood mag, blauw mag, geel mag. Dan mag appeltjesgroen ook." Daar waren de buren het niet mee eens. Zij gaven aan last te hebben van de felle kleur. Als de zon er op schijnt, reflecteert het groen in hun huiskamers, vertelden ze.

Met eigen ogen

De rechter ging in september langs bij Van Amersfoort om met eigen ogen te zien hoe de situatie is. Zijn uitspraak volgde twee weken later: de gemeente mocht de Helderse dwingen om haar huis over te schilderen. "Ik was even van de kaart", zei de bewoonster als reactie. "Ik krijg het bevel de gevel onmiddellijk over te verven, maar als ik in hoger beroep ga hoeft dat niet."

Hier hield ze zich aan: ze ging in hoger beroep en vroeg ze aan de Raad van State om uitstel om de gevel over te schilderen. Deze uitspraak is nu niet meer nodig. De gemeente Den Helder heeft toegezegd niet op te treden totdat er een definitieve uitspraak is.

Wanneer de Raad van State zich inhoudelijk gaat buigen over de zaak, is nog niet bekend.