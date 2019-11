Automobilist rijdt lichtmast omver bij Schiphol

Een automobilist is vannacht op de N201 bij Schiphol van de weg geraakt en heeft een lichtmast in de berm geraakt.

Hoe het met de automobilist gaat, is niet bekend. Wel is duidelijk dat er geen andere auto's bij het ongeluk betrokken waren. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk, al suggereert de politiemedewerker met de #haastigespoediszeldengoed dat het met de snelheid van de automobilist te maken had.

Vanwege de schade aan de lichtmast is de gemeente Haarlemmermeer op de hoogte gebracht.