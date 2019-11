Politie door het stof na ongeluk A2 waarbij echtpaar uit Bergen aan Zee omkwam

De politie biedt excuses aan voor het feit dat de man die vorige maand op de A2 bij Breukelen een dodelijk ongeluk veroorzaakte, zijn rijbewijs nog had. De man was namelijk eerder al betrokken geweest bij enkele ongelukken. Zelfs nadat hij vorig jaar in Gelderland een ernstig ongeval had veroorzaakt, mocht de 38-jarige man uit Vianen gewoon doorrijden.

Dat meldt het AD. Behalve het echtpaar uit Bergen aan Zee kwam hij zelf ook om het leven bij het ongeluk op de A2. Bijna drie jaar eerder, in december 2016, reed hij tijdens een epileptische aanval bij knooppunt Oudenrijn in op een file en raakte negen auto's.

Hoewel de man na dat ongeluk zijn rijbewijs moest inleveren, werd er geen proces-verbaal opgemaakt. Daardoor werd de automobilist niet strafrechtelijk vervolgd en kreeg hij zijn rijbewijs terug. Na meer dan een half jaar zonder epileptische aanvallen, liet hij zijn rijbewijs met twee jaar verlengen. Maar in november vorig jaar veroorzaakte hij opnieuw een ongeluk: tijdens vermoedelijk weer een aanval reed hij op de A28 bij Hattem op een andere auto in.

Verzuimd rijbewijs in te vorderen

"Als politie hebben we verzuimd om het rijbewijs in te vorderen", erkent een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Een maand later, op 24 december vorig jaar, ging het opnieuw mis. Omdat bij dat ongeluk geen gewonden vielen, deed de politie geen onderzoek naar de toedracht en kon de man zijn rijbewijs houden.

Op 17 oktober veroorzaakt hij het vierde (en laatste) ongeluk, vermoedelijk weer tijdens een aanval: op de A2 schiet hij door de middenberm, komt op de verkeerde weghelft terecht, stuurt nog een tijdje over de vluchtstrook, maar gooit dan z'n stuur om en botst frontaal op de auto van een echtpaar (beiden 53) uit Bergen aan Zee. Ze zijn op slag dood, net als de man. De bestuurder van een derde betrokken voertuig raakt gewond.

'Geschokt en geschrokken'

De politie heeft de nabestaanden inmiddels ingelicht over haar bevindingen. "We betreuren het dat bij die aanrijding niet de juiste acties in gang zijn gezet", aldus de politie Oost-Nederland over de nasleep van het ongeluk op de A28. "We zijn geschokt en heel erg geschrokken", zegt een woordvoerder van de familie van de slachtoffers uit Bergen.

De vrouw die op de A28 bij Hattem slachtoffer werd van het rijgedrag van de man, noemt het 'onbegrijpelijk dat de politie zijn rijbewijs toen niet heeft ingenomen'. "Ja, ik ben heel boos en heb hier eigenlijk geen woorden voor. Ze kenden zijn achtergrond. Had naar ons geluisterd: dan was dit op de A2 niet gebeurd."