De Peiling: Parkeerkosten bij ziekenhuizen rijzen de pan uit

Patiënten en familieleden moeten bij ziekenhuizen flink betalen voor parkeren. Uitschieter is het OLVG in Amsterdam Oost. Daar kost een dagkaart 48 euro. Wat vind jij van betaald parkeren bij ziekenhuizen?

Onderzoek

Het OLVG in Amsterdam is niet alleen het duurste met een dagkaart. Ook een uurtje parkeren kost bij de vestiging in de Spuistraat 7,50 euro. Gemiddeld is dat bij Nederlandse ziekenhuizen 1,88 euro. Dat blijkt uit onderzoek van het AD.

Gratis parkeren

Van alle 93 ziekenhuislocaties in Nederland kan er maar bij 17 gratis worden geparkeerd. Ziekenhuizen in grote steden zeggen dat de parkeertarieven niet omlaag kunnen vanwege de dure grond en onderhoudskosten. Ook zouden toeristen misbruik maken van goedkoop parkeren.

Dagkaart

Wie langer dan een paar uur in een ziekenhuis moet zijn kan in sommige gevallen een dagkaart kopen. Dat is iets minder duur dan per uur betalen. Het OLVG is met 48 euro de duurste met dagkaarten, gevolgd door VUmc met 30 euro. In het Erasmus MC in Rotterdam moet 25 euro worden neergeteld.

Actie

Seniorenorganisatie KBO-PCOB voerde afgelopen jaar al actie tegen de hoge parkeertarieven. De petitie, die door 30.000 mensen is ondertekend, heeft vooralsnog weinig verandering in gang gezet. Voorzitter Manon Vanderkaa: "Het is een taai probleem. De burger is de dupe in een situatie waarin de zorgkosten zich toch al opstapelen."

Wat vind jij?

Zou parkeren bij een ziekenhuis gratis moeten zijn, of in ieder geval een stuk goedkoper? Hoeveel ben jij kwijt aan parkeerkosten bij het ziekenhuis?