Ten Hag: "Dit scenario kan je niet bedenken"

Trainer Erik ten Hag van Ajax gaat een lange nacht tegemoet na de kotsgekke wedstrijd tegen Chelsea, waarin zijn ploeg met 4-4 gelijkspeelde in Londen met in de laatste twintig minuten slechts negen spelers op het veld.

Pro Shots/Jasper Ruhe

"We zullen het moeten accepteren", zei Ten Hag bij Veronica. "Door één moment staat alles op zijn kop. Je kan twijfelen aan een aantal beslissingen van de scheidsrechter. Dat was in de vorige wedstrijd in Amsterdam ook al zo."

Lees ook Sport Ajax sleept er met negen man gelijkspel uit in thriller bij Chelsea

"We speelden een uitstekende wedstrijd, maakten mooie goals en kwamen 4-1 voor. "Er werd een overtreding op Blind gemaakt, daar begon het mee. Vervolgens gleed hij door, maar het gaat om die eerste overtreding", aldus Ten Hag. "Als je een VAR hebt, dan moet hij dit zien. Dan kan je niet tot twee rode kaarten en een strafschop als beslissing komen. Veltman krijgt de bal tegen zijn arm geschoten, terwijl zijn arm langs zijn lichaam is. Als je dan al een penalty geeft is het volgens mij geen gele kaart." "We hadden zelfs nog kunnen scoren en Onana had een aantal goede reddingen." "Ik ben trots op deze ploeg. Gelukkig staan we nog steeds bovenaan, we hebben het in eigen hand. Al zijn we wel dubbel gestraft. Blind en Veltman zullen er de volgende wedstrijd niet bij zijn. Of de UEFA moet die kaarten seponeren om de arbitrale fouten goed te maken."

Quote We hadden alles onder controle Dusan Tadic

Aanvoerder Tadic was boos meteen na de wedstrijd. "Hoe kunnen we twee rode kaarten krijgen?" Aan de andere kant vond hij het goed dat zijn ploeg er met negen man nog een gelijkspel uit haalde.

Pro Shots/Jasper Ruhe