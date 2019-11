Meester Theun maakt video om lerarenprobleem onder aandacht te brengen: "De toekomst is: lege klassen"

Leraren van OBS Weidevogels in Purmerend gaan woensdag wederom staken. De 460 miljoen euro die minister Slob eenmalig beschikbaar stelt, klinkt misschien fors, maar is volgens hen echt niet voldoende om het lerarenprobleem structureel aan te pakken. Meester Theun Koster heeft een filmpje gemaakt om extra aandacht te vragen voor de leraren.

De video heeft een serieuze ondertoon, want de werkdruk is nog steeds veel te hoog en de lerarentekorten lopen alleen maar op. "Voor het komende jaar en het jaar erop voorspel ik niet veel goeds", vertelt Theun. "Ook dit jaar hebben we weer klassen naar huis moeten sturen. Vorige week nog was er een collega niet aanwezig en moest die klas opgesplitst worden. Ik met 42 kinderen in mijn kleine groepje."