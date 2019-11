Sint rijdt dit jaar Haarlemse Marsmanplein voorbij: gekibbel om parkeergarage dwarsboomt intocht

Kok: "Winkeliers lijden er onder. Klanten kiezen voor andere winkels waar wel genoeg parkeerplek is. In het afgelopen jaar zijn er medewerkers ontslagen, omzetten gedaald en sommige ondernemers zijn zelfs vertrokken. Dat was voor die tijd helemaal niet het geval."

In principe is de parkeergarage veilig, benadrukt Rob Kok van de winkeliersvereniging. "Maar twee jaar geleden bleek dat het dak mogelijk niet voldoet aan Europese veiligheidsnormen." Als tijdelijke oplossing werden ruim 1100 stempels geplaatst die het dak verstevigen. Dat kostte ruim de helft van alle parkeerplekken en twee jaar later is er nog steeds geen permanente oplossing.

We wáren bijna de grootste intocht in Haarlem

Honderden kinderen "Het stond hier helemaal vol. Honderden kinderen kwamen naar het plein en we vonden het een groot succes", herinnert supermarktondernemer Hans Bouwens zich. "Na de intocht op de Grote Markt waren we denk ik wel de drukste intocht van Haarlem."

Dit jaar mogen ze aan de rand van het plein een klein podium opbouwen, maar dat willen de winkeliers niet. "Vorig jaar hebben we dat geprobeerd en dat was veel te klein om iets mee te kunnen. Het moet dan in een hoekje gepropt worden. We doen het goed, of we doen het niet", besluit Bouwens.

Uitvechten

Het knaagt aan de winkeliers dat er na twee jaar nog altijd geen permanente versteviging van de parkeergarage is. "De huidige eigenaar ligt overhoop met de bouwer", verklaart Kok. "Ze vechten nu uit wie voor de kosten moet opdraaien, want de versteviging zelf hoeft maar een paar weken te duren." Er lijkt geen schot in de zaak te zitten, ziet ook Onno Blomsteel die met zijn platenzaak aan het plein zit. "Het is om moe van te worden", zegt hij. "Die bedrijven hebben dure advocaten en geld om maar te blijven aanmodderen, maar wij zijn er de dupe van."

"De wethouder moet zo snel mogelijk om tafel met de bedrijven om te zorgen dat er iets gebeurt. Anders zitten we over vijf jaar nog steeds met dit probleem, en dat kan toch niet", aldus Blomsteel.