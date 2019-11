TBS en celstraf voor Venhuizer samoeraisteker

De 23-jarige Venhuizer die een plaatsgenoot aanviel met een samoerai-zwaard is veroordeeld tot 12 maanden cel en TBS met voorwaarden, een lichtere vorm van TBS. Oorzaak van de steekpartij was een ruzie om geld met zijn drugsdealer.

Onder invloed van drugs ging S. G. met het steekwapen naar zijn drugsdealer. Die zou met de pinpas van G. meer geld hebben opgenomen dan hij hem schuldig was. "Ik wilde hem niet vermoorden, maar pijn doen. Iets in mij zei dat ik hem moest steken", verklaarde de verdachte over zijn daad.

Dit zei de Officier van Justitie twee weken geleden over de steekpartij:

