Disciplinaire straf voor brandweermannen die foto's maakten van reanimatie Maynard

De nieuwe brandweercommandant Tijs van Lieshout treedt intern disciplinair op tegen de brandweerlieden die betrokken waren bij het maken van de foto's van de reanimatie van ex-voetballer Kelvin Maynard. Wat die maatregelen precies inhouden, is niet bekendgemaakt. Tot ontslag komt het niet. "De oproep van buitenstaanders om ze eruit te flikkeren vind ik disproportioneel", schrijft Van Lieshout in een brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio.

Inter Visual Studio / Arjen Tusveld

Met zijn optreden zet Van Lieshout definitief een andere koers in bij het Amsterdamse brandweerkorps. Van Lieshout is sinds een maand de nieuwe commandant. Hij volgde Leen Schaap op die vanwege zijn harde leiderschap een onherstelbare vertrouwensbreuk had met de uitrukdienst en uiteindelijk aan de kant werd geschoven door burgemeester Halsema. Van Lieshout kreeg de opdracht om te blijven sanctioneren, maar ook te bouwen aan vertrouwen binnen het korps. Maynard werd op 18 september van dit jaar geliquideerd nabij Kazerne Anton in Zuidoost. Kort na de schietpartij gingen er op internet foto's rond van de reanimatie van de ex-voetballer. Een onafhankelijk recherchebureau heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de foto's van de reanimatie van Maynard. Leidinggevenden Gisteren meldden bronnen al aan AT5 dat twee leidinggevenden -een officier van dienst en een clustermanager- en een vooraanstaand lid van de ondernemingsraad betrokken zijn geweest bij het maken en verspreiden van de foto's van Maynard. Hooggeplaatste medewerkers van het Amsterdamse korps vreesden al dat de nieuwe korpsleiding veel milder zou gaan straffen dan onder het gezag van Schaap zou zijn gebeurd.

De maker van de foto's heeft verklaard het beeldmateriaal te hebben gedeeld in een appgroep van Kazerne Anton. Daar zitten zo'n veertig personen in. In de beleving van de fotograferende brandweerman was er sprake van een aanslag en daarom leek hem het een goed idee om enkele foto's te maken, zo heeft hij verteld. Vanwege de heftigheid van het incident wilden de brandweerlieden op de kazerne de bijzondere gebeurtenis delen met collega's die niet aan het werk waren, zo schrijft Van Lieshout. Verspreider niet bekend Wie er schuldig is aan het verder verspreiden, is niet duidelijk geworden tijdens het onderzoek. Enkele betrokkenen hebben gezegd de foto's te hebben verwijderd en niet verder te hebben doorgestuurd. Niemand heeft toegegeven de foto's met het grote publiek te hebben gedeeld. Betrokkenen konden óf wilden niet aan het onafhankelijke onderzoeksbureau laten zien welke foto's zij op hun telefoon hadden van de reanimatie. Het maken van foto's is not done, zo schrijft Van Lieshout in zijn brief. "Het verspreiden ervan op internet vind ik schandalig. Alle betrokkenen zijn doordrongen van de ernst. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden aan de nabestaanden van het slachtoffer. Dit had niet mogen gebeuren. Indien de familie daar prijs opstelt, wil ik mijn verontschuldigingen ook zeker persoonlijk overbrengen." De brandweer benadrukt ook dat het officieel volgens interne regels verboden is om foto's te maken tijdens reanimaties.

