Hedy d'Ancona: "Wij vonden dat vrouwen zich moesten emanciperen"

Werk was een van die gebieden waar vrouwen en mannen geen gelijke kansen kregen. d'Ancona: "Als een vrouw moeder was geworden, kon ze ophouden met werken. Er was ook geen kinderopvang, zoals in de ons omringende landen. Wij vonden dat de overheid daar voor moest zorgen."

Zelfontplooiing was belangrijk, maar zelfbeschikking was dat zeker ook. Kinderen kon je niet plannen: de pil was niet vrij verkrijgbaar en abortus was niet wettelijk geregeld.