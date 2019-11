Helderse 'Vlaggenschip' Morgenster bestaat 100 jaar: "Dit is echt mijn thuis"

DEN HELDER - Haar carrière begon 100 jaar geleden in het vissersvak. Ze werd gebouwd als haringlogger. Tegenwoordig zeilt de Morgenster met gasten de hele wereld over. Haar thuishaven is Den Helder. Daar wordt haar jubileum komend weekend gevierd.

Harry en Marian Muter zijn de trotse eigenaren van de Morgenster. Ze kozen in 2008 voor Den Helder als thuishaven. Bij de laatste editie van Sail kreeg ze het predicaat 'Vlaggenschip' een trots moment: "Als je 12 jaar lang bezig bent om een scheepje in elkaar te knutselen en dan zie je dat je schip op een gegeven moment als magneetplaatje bij de VVV te koop is dan denk je wel 'hé er is ergens iets geland."

Quote "Beleven hoe het is dat zo'n schip over de zee vliegt alsof ie door de duivel achterna gezeten wordt" Kapitein Harry Muter

Muter kan op de kade met plezier naar het schip kijken. Hij weet alles van elk touwtje aan boord en kan genieten van de snelheid dat het schip op haar respectabele leeftijd nog altijd weet te halen. "Ons motto is plezier maken. Dat brengen we ook over op de gasten. Die klimmen ook in de masten"

NH Nieuws

Marian Muter vind de snelheid van het schip minder belangrijk. Zij is nu druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de volgende reis. Er moeten nog veel bestellingen gedaan worden: "Dit is echt mijn thuis. Ik ken er ieder hoekje en gaatje van. Het is een prettig huis en je komt er ook nog eens overal mee"