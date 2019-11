Broodje kaas met de burgemeester tijdens Nationaal Schoolontbijt

JULIANADORP - Crackers, muesli, melk, fruit en een schrift voor aardrijkskunde. De tafels in de klas van groep 8 van De Vloedlijn in Julianadorp zien er vandaag anders uit. Ze ontbijten namelijk op school tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt...met de burgemeester.

Volgens de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt zijn er nog steeds te veel kinderen in Nederland die zonder ontbijt op school komen. "Hier merken we daar niet veel van, maar we vinden het wel belangrijk om het onder de aandacht te brengen. We vinden het gewoon ook heel gezellig om samen te eten," vertelt Simone Koster van De Vloedlijn.

Het tweede broodje kaas ligt al op het bord van burgemeester Jeroen Nobel. Tafelgenoot Jennelie uit groep 8 wil graag weten of hij het een gezond ontbijt vindt: "Nou met een beetje boter erbij en een stukje komkommer, vind ik het wel gezond hoor."

Haast

Omdat (waarnemend) burgemeester Nobel ver weg woont, ontbijt hij vaak met wat fruit in de auto, geeft hij toe. "Ik ben blij dat het Nationaal Schoolontbijt er is. Dat kinderen niet altijd ontbijten, heeft niet altijd met gebrek aan geld te maken. Vaak is het ook haast bij de ouders. Daarom is het belangrijk tijd te nemen voor het ontbijt, een kwartier of halfuur."

Lars heeft een broodje zonder beleg liggen op zijn bord. "Er moet nog kaas op," zegt hij. Niet ontbijten kan Lars zich niet voorstellen: "Ik vind het stom als je niet ontbijt. Je moet goed eten. Dan kun je langer door en heb je meer energie."