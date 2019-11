Hilversummer en Zaandammer lichtten honderden mensen op met nep-vliegtickets

De twee mannen verkochten de vliegtickets met een zelfgemaakte website, Zonfly.nl. Klanten die een ticket kochten moesten vooraf betalen en kregen vervolgens hun vliegtickets per mail toegestuurd. De website van de mannen zag er professioneel uit en de tickets leken echt.

Het tegendeel was waar: de boekingsnummers bleken niet te kloppen en soms bestonden vluchtnummers zelfs niet eens. Klanten kwamen er soms pas achter toen ze met hun koffers op het vliegveld stonden en ze niet op de passagierslijsten bleken te staan. Dat zorgde voor meerdere persoonlijke drama's: vakanties of familiebezoeken gingen plots niet door en het geld dat ze voor het ticket hadden betaald bleek in rook opgegaan.

De oplichting kwam aan het licht toen gedupeerden van de twee in juli 2015 aangifte deden bij de politie. Na onderzoek bleek dat de mannen toen al maanden bezig waren met het verkopen van de nep-tickets.

Twee verdachten

Van de twee verdachten wordt de Zaandammer, een man van 50 jaar, gezien als hoofdverdachte. Hij was de eigenaar van Zonfly. Het bedrijf werd weliswaar al in januari 2015 op naam van de man uit Hilversum (47) gezet, maar de Zaandammer bleek in de praktijk alle touwtjes in handen te hebben. De Hilversummer fungeerde vooral als katvanger, maar wist volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk dat er mensen werden opgelicht.

Celstraffen geëist

De officier van justitie heeft vandaag een celstraf tegen de twee mannen geëist. De Zaandamse hoofdverdachte hangt een celstraf van zeven maanden boven het hoofd, de Hilversumse mede-verdachte vier. Daarnaast eist de officier dat de twee mannen hun met de oplichting verdiende geld terugbetalen. Voor de hoofdverdachte komt dat neer op een bedrag van 127.850 euro, voor de medeverdachte 86.900 euro.

De behandeling van de rechtszaak tegen de twee mannen gaat volgende week woensdag verder.