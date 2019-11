Schooldirecteur wil hardere acties: "We moeten het land vast laten lopen"

EEMNES - "We moeten hardere acties voeren. We hebben verschillende keren gestaakt maar uiteindelijk lost dat het probleem niet op." Schooldirecteur Ronald de Moor steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij vindt dat het kabinet veel meer onder druk gezet moet worden om de grote problemen in het onderwijs aan te pakken.

Joost Lammers / NH Nieuws

Ronald is directeur van basisscholen in Nederhorst den Berg en Eemnes. Hij steunt de onderwijsstaking, maar hij vraagt zich wel af of het staken op een woensdagochtend genoeg helpt. "Het is goed om van ons te laten horen. Het gaat ons niet om salaris, maar om het aantrekkelijker maken van het vak." De eerdere stakingen hebben volgens De Moor nauwelijks wat opgeleverd. Volgens hem moeten de leraren met meer lawaai gaan staken, net als de boeren en bouwers dat de laatste tijd doen. Dat lijkt volgens hem meer te werken.

"Het is typisch des onderwijs, een beetje laf ook wel. Ik zou zeggen laten we het spoor volgen van de bouwers en de boeren. Als alle leerkrachten met de auto samen naar Den Haag gaan of Amsterdam dan hebben we zoveel auto's op de weg en loopt ook alles een keer goed vast. Dan merken ze de pijn."

Joost Lammers / NH Nieuws

Dat de huidige onderwijsstaking volgens De Moor te weinig zoden aan de dijk zet, is een van de redenen waarom woensdag op de school in Eemnes niet gestaakt wordt. Maar ook het lerarentekort is een argument. De Moor vreest dat er tijdens het schooljaar ook andere momenten zullen komen dat kinderen geen les kunnen krijgen omdat er geen vervanger voor een zieke onderwijzer gevonden kan worden. "We gaan wel flyers uitdelen, posters ophangen en ouders informeren." Op zijn andere school in Nederhorst den Berg heeft het personeel een andere keuze gemaakt en wordt er wel gestaakt.

De eenmalige zak geld van 460 miljoen die het kabinet vrijdag op tafel zette, verandert niks aan zijn standpunt. "Het is knap hoe de regering de publieke opinie weet om te draaien met eenmalig 460 miljoen euro. Dit lost echt niks op. Iedere leerkracht die nu nog durft te staken of niet blij naar het werk gaat, krijgt half Nederland over zich heen. Het is gewoon chantage." Geen oplossing lerarentekort Het lerarentekort is er volgens hem niet mee opgelost. Het is een probleem dat op zijn scholen volop speelt. Hij stond afgelopen vrijdag zelf nog voor groep 5 en 6 om een gevallen gat op te vullen. "Je mag blij zijn als er op een vacature één brief binnenkomt." Het idee dat er een jaar lang een onbevoegde leerkracht voor de klas mag staan, maakt Ronald zelf boos. "Dat doet mij pijn aan het hart. Ik maak me er echt zorgen om."