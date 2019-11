Hoornse basisschool gaat staken: lerarentekort wordt steeds erger

Nog steeds is het lerarentekort nijpend op basisschool Het Kompas in Hoorn. Vorig jaar deed de school een noodoproep aan ouders om als oppas in te vallen in de klas. Maar het probleem is verergerd en steeds vaker zitten leerlingen thuis. Ondanks de 460 miljoen injectie van het kabinet gaat de school morgen staken.

"Op het moment het ik het gevoel dat wij een politiek probleem aan het oplossen zijn, en dat station is nu wel gepasseerd", aldus Jaap Muurling directeur van basisschool Het Kompas. Het initiatief om ouders als oppas in de klas te laten zijn, zodat kinderen niet thuis kwamen te zitten, kwam niet van de grond. Muurling: "Er kwamen te weinig aanmeldingen van ouders binnen, we hebben het enkele keren geprobeerd het zo te doen." Ziekmeldingen Vanni Hakkaart, voorzitter van de ouderraad, was één van de ouders die het initiatief niet zag zitten. Hakkaart: "De meerderheid van de ouders vond het geen goed idee. We zoeken echt kwalitatief goede onderwijzers voor de klas en langetermijn oplossingen".

NH Nieuws

De basisschool heeft tien klassen met op dit moment ook tien leerkrachten. "De moed zakt me in de schoenen als ik op zondag twee ziekmeldingen krijg. Dan proberen we met man en macht de lessen door te laten gaan maar vaak lukt het niet". Waar Muurling vorig jaar nog twee klassen naar huis stuurde, staat de teller dit jaar op al op zes. Muurling: "De invallerslijst is leeg. Als wij alleen al vier of vijf onderwijsassistenten erbij zouden krijgen, zou dat enorm helpen." Vrijwillige ouders Met het (tijdelijke) vertrek van een aantal leerkrachten in het verschiet door zwangerschapsverlof of pensioen, zijn de zorgen op korte termijn dan ook groot. Om de druk om leerkrachten te verlichten, zijn er al langer vaste vrijwillige ouders die helpen met het voorbereiden van evenementen als Sint Maarten en Sinterklaas.

