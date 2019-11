Antoni van Leeuwenhoek bestraalt voor het eerst patiënt met 3D-scan

Door bestraling worden namelijk niet alleen kankercellen gedood, maar raken ook gezonde cellen beschadigd. Normaal gesproken worden er van te voren scans gemaakt om de vorm van de tumor in kaart te brengen. Vaak is het lastig om dit precies te bepalen, omdat tumoren - met name door ademhaling - kunnen bewegen.

Gerichter bestralen

Met de nieuwe 3D-techniek wordt ook deze beweging 'vastgelegd', waardoor het bestralingsapparaat gerichter kan worden ingesteld. De bestraalde patiënt, die lijdt aan leveruitzaaiingen, doet mee aan het eerste onderzoek van het AvL met de 3D-techniek.

Uit dit onderzoek moet blijken of de techniek goed werkt. Als dit het geval is zullen in de toekomst meer patiënten ermee behandeld worden. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 60.000 mensen bestraald omdat zij kanker hebben.