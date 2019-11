Deze twaalf Noord-Hollanders zijn 'lid' van de steenrijke negennullen-club

Deze allerrijksten zijn terug te vinden in de recentste uitgave van de Quote500: de lijst met de vijfhonderd vermogendste Nederlanders. De eerste 37 namen van deze prominente rangschikking hebben een bedrag van negen nullen op hun bankrekening staan. Benieuwd welke Noord-Hollanders bij dat rijtje horen? NH Nieuws vertelt 't je!

1. Charlene de Carvalho-Heineken (14,2 miljard)

Charlene Lucille de Carvalho-Heineken is grootaandeelhouder en directeur van Heineken Holding. De geboren Amsterdamse (inmiddels woonachtig in Engeland) staat met haar geschatte vermogen bovenaan de Quote500.

2. Frits Goldschmeding (4,4 miljard)

De runner-up is de eveneens Amsterdamse Frits Goldschmeding. Hij moet met bijna tien miljard euro minder genoegen nemen, maar mag zich eveneens schatrijk noemen. Goldschmeding verdiende zijn centen met de oprichting van Randstad.

3. John de Mol (2,7 miljard)

De alombekende mediamagnaat uit de net zo bekende familie is de derde rijkste inwoner van onze provincie. Hij heeft vele prachtige panden op zijn naam, waarvan de meesten in Blaricum staan. In de Quote500 staat De Mol op de vierde plek.

4. Lesles Bamberger (1,9 miljard)

Deze vastgoedondernemer en oprichter van Kroonenburger Group uit Amsterdam hoeft niet op de kleintjes te letten. Zijn vermogen is goed voor de 13e plek in de Quote500.

5. Rob Defares (1,6 miljard)

Deze mede-oprichter van beurshandelshuis IMC heeft genoeg geld in eigen zak, maar deelt ook graag uit. Zo richtte hij de IMC Weekendschool in Amsterdam op: een organisatie die aanvullend onderwijs geeft aan kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde wijken. Ook NH Nieuws helpt mee met dit project. In de landelijke Quote500 is Defares terug te vinden op plek 16.

6. Joop van den Ende (1,6 miljard)

Wederom een bekende naam in ons lijstje. Van den Ende bedacht talloze tv-formats en produceerde een heel scala aan musicals. Hij groeide op in Amsterdam en woont nu met zijn vrouw in Baarn. Landelijk gezien staat hij met zijn vermogen op plek 17.

7. Ronny Rosenbaum (1,6 miljard)

Deze eveneens geboren Amsterdammer verdiende zijn sporen vooral in de vastgoedwereld als oprichter van RJB Group. Daarnaast is hij mede-eigenaar van modeketen The Sting. In de Quote500 staat Rosenbaum op de 18e plek.

8. Jitse Groen (1,3 miljard)

Met zijn 41 jaar is deze ondernemer de jongste miljardair van ons land. Groen groeide op in zowel Kolhorn en 't Veld en bedacht daar ook het idee waar hij nog altijd talloze hongerige magen mee vult: Takeaway (Thuisbezorgd.nl). Ook Groen zelf heeft genoeg brood op de plank en staat op de 20ste plek in de landelijke lijst.

9. Arnout Schuiff (1,3 miljard)

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet helemaal duidelijk is waar Schuiff is geboren of momenteel woont, maar zijn onderneming Ayden is van Amsterdamse komaf. Hij richtte het betaalbedrijf op met Pieter van der Does, die verderop in deze lijst is terug te vinden. Schuiff staat landelijk gezien op de 22ste plek.

10 & 11. Albert Blokker en Els Blokker (beide 1 miljard)

Deze leden van het Blokker-imperium boeren nog altijd goed. Albert en zijn schoonzus Els hebben het stokje van de winkelketen vorig jaar overgedragen. Blokker werd meer dan 110 jaar geleden opgericht in Hoorn. Albert en Els staan in de Quote500 op respectievelijk de 30ste en 31ste plek.

12. Pieter van der Does (1 miljard)

Hij werd al eerder genoemd (zie nummer 9): Van der Does is de laatste Noord-Hollander die bij de negennullen-club hoort. De geboren Amstelvener verdiende zijn geld met betaalbedrijf Ayden en staat landelijk op de 32ste plek.