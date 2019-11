Haarlemse huurder hoeft huis toch (nog) niet uit, Wybren van Haga krijgt ongelijk

Een bewoner van het Essenhofje in Haarlem hoeft zijn woning voorlopig toch niet uit. De rechter had eerder bepaald dat Kamerlid Wybren van Haga de man het huis uit mocht zetten. Het gerechtshof heeft de uitspraak vernietigd.

Ruim twee jaar geleden sloot ex-VVD'er Van Haga een huurcontract af voor twee jaar met Wouter Hendrikse. Na die tijd moest hij eruit. Maar volgens de huurder was er een mondelinge afspraak met Van Haga dat hij toch mocht blijven. Het gerechtshof vindt dat niet goed is onderzocht of die mondelijke overeenkomst echt heeft plaatsgevonden.