Van 200 euro cash tot tegoedbon: zo waardeert jouw gemeente mantelzorgers

NOORD-HOLLAND - De meeste mantelzorgers kunnen in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg een mooie waardering van hun gemeente verwachten. Maar hoe groot die waardering uitvalt, verschilt nogal. Zo krijgt een mantelzorger uit Alkmaar 200 euro cash en moeten ze in Velsen genoegen nemen met een tegoedbon van 25 euro.

Dat blijkt uit een onderzoek van Mantelzorg NL. De organisatie speurde het internet af, op zoek naar de waardering per gemeente. In Noord-Holland geven Alkmaar en Heerhugowaard de mantelzorgers in hun gemeente het hoogste geldbedrag, namelijk 200 euro. In Haarlem en Zandvoort krijgen mantelzorgers daarentegen helemaal niks. Beide gemeenten hebben de vergoeding afgeschaft.

Kijk hieronder zelf hoeveel jouw gemeente vrijmaakt als waardering: