Gedumpt bokje Tommy zat eerder op balkon: aangifte gedaan tegen dader

AMSTERDAM - Het bokje dat vorige maand werd gedumpt in een boodschappentas aan een hek in het Amsterdamse Bos, werd eerder gehouden op een balkon van een flat. Tegen de dader is inmiddels aangifte gedaan van dierenmishandeling.

Dat meldt het Comité Dierennoodhulp, dat een beloning van 250 euro uitloofde voor de gouden tip. Die tip kwam er: een getuige zag het zieke diertje op 18 oktober staan op een balkon van een woning in Amsterdam Nieuw-West en maakte er een foto en een video van. Diezelfde avond werd het geitje gedumpt in het bos.

Ziek geitje gedumpt in Amsterdamse Bos, beloning voor gouden tip

Het zieke bokje werd gevonden door een voorbijganger. Het dier werd opgevangen en kreeg de naam Tommy, maar daarmee waren de problemen niet voorbij. Er werd een lange tijd gevreesd voor zijn leven. Hij had diarree, een ernstige worminfectie, at nauwelijks en had geen penswerking.

Maakt het goed

Inmiddels gaat het een stuk beter met het diertje. Volgens de opvang in Rijsenhout is Tommy nog niet helemaal gezond, maar gaat het steeds beter met hem. "Hij is nog vaak moe, maar begint zichtbaar iedere dag iets levendiger te worden en mekkert ook telkens meer."