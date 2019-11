Voormalig Telstar-voorzitter Jos de Waard (87) overleden

VELSEN-ZUID - Oud-voorzitter van SC Telstar Jos de Waard is gisteren overleden. De vader van huidig voorzitter Pieter de Waard is 87 jaar oud geworden.

Dat meldt de club vanochtend op haar website. Jos de Waard was van 1981 tot en met 1989 voorzitter van de Witte Leeuwen. In het In Memoriam meldt de club dat 'onder zijn bezielende leiding de weg naar herstel werd ingezet'. Daardoor werd de club, die bij Jos' aantreden in 1981 net was gedegradeerd en in een zeer moeilijke situatie zat, 'van de ondergang gered' .