Tweede persoon aangehouden na ruzie met balletjespistool in winkel Den Helder

De politie heeft afgelopen donderdag in Den Helder nog een tweede man aangehouden na een ruzie met een balletjespistool, zo blijkt nu. De mannen hadden het kort daarvoor in een winkel met elkaar aan de stok gekregen. Nadat een van hen de ander had mishandeld, vuurde de mishandelde man met een balletjespistool op z'n belager.

De vlam sloeg in de pan in een winkel aan de Burgemeester Ritmeestersweg, schrijft de politie Den Helder op Facebook. Nadat de 27-jarige man zijn 23-jarige rivaal had mishandeld, richtte de 23-jarige man het balletjespistool op de andere man en haalde de trekker over.

Beide mannen werden aangehouden, maar daarmee bleek de kous nog niet af voor de politie. De 27-jarige verdachte beledigde tijdens en na zijn aanhouding enkele agenten. Eenmaal achter slot en grendel bleek hij nog altijd niet gekalmeerd: hij vernielde zijn cel.