Verdachte van mishandeling vrouw in Purmerend aangehouden: politie zoekt behulpzame getuigen

De politie heeft een 29-jarige man aangehouden in verband met de mishandeling van een Purmerendse vrouw. De politie is nu op zoek naar twee getuigen die de vrouw te hulp schoten.

De vrouw werd vanmorgen door de man mishandeld in de Ilpendamstraat in Purmerend rond 06.20 uur, toen er een fietser voorbij kwam, waardoor de verdachte stopte.

Ook een automobilist reed langs en hij schoot de mishandelde vrouw te hulp en bracht haar naar het politiebureau in Purmerend.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart en is nog op zoek naar de fietser en de naar de behulpzame automobilist. Het is niet duidelijk waarom de verdachte de vrouw zou hebben mishandeld.